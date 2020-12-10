前副省長舒慶　調任市公安學院院長

上海市人民政府周四（10日）通報，任命河南原副省長、公安廳廳長舒慶為上海公安學院院長。而早前因涉嚴重違紀違法受查的龔道安，在擔任上海市公安局局長時，亦曾同時兼任該職位。另外，上海市委決定，委任胡文容為市委常委及組織部部長。

公開資料顯示，舒慶今年56歲，為山東青州人，在1984年11月加入中國共產黨。他曾出任國家環保部規劃財務司司長；河南鄭州市委常委；滎陽市委書記；鞏義市委書記等職位，在2017年1月當選河南省副省長，在同年7月起，兼任省公安廳廳長、黨委書記。他在周四獲委任為上海公安學院院長。

胡文容今年56歲，為福建莆田人。他曾出任山東大學科技處處長；山東省委常委、秘書長、組織部副部長、省國資委黨委副書記；重慶市委常委、組織部部長等職務。他在周四獲任命為上海市委常委及組織部部長。

此外，中共中央日前批准，王曉出任陝西省委常委。王今年52歲，為山東棗莊人，在1987年12月加入中國共產黨。他曾出任共青團山東省委副書記；共青團中央書記處常務書記；在2013年5月起任青海省委常委、副省長。