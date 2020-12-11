中天牌照到期在即 「52頻道」或暫時懸空

台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）早前通過否決中天新聞台續牌。中天的牌照將在周五（11日）晚上到期，當地電視廣播頻道52台或會暫時懸空。這是NCC自2006年成立以來，首度對新聞台作出不予續牌的決議。

NCC上月18日召開第938次委員會議，以7比0通過否決中天新聞台續牌。NCC主委陳耀祥表示，中天新聞台自2014年起共違規25次，民眾申訴案亦急增至926宗，其問題包括未作事實查證、妨害公序良俗等，其中2次被警告、23次被罰款，合共1,153萬元新台幣（約322萬港元）。

另中天亦有內部控制和自律機制失靈、對觀眾投訴問題未自我修正、董事長蔡衍明介入新聞製作，違反中天自訂的「新聞自主公約」等問題。中天在上次換照曾承諾改善有關問題，但最終沒有正視，因此委員會決定不予續牌。

旺旺中時媒體董事長蔡衍明事後在Facebook表示，中天撤照一事完全是政治操弄，批評7名鑑定人未審先判。NCC的決定亦惹來大批市民非議，有人批評政府部門干預新聞自由，是政治決定，另有民眾組織遊行示威，表達對政府的不滿。

陳耀祥強調，事件沒有任何政治勢力介入，只要求媒體老闆尊重新聞專業自主，與新聞保持適當距離。NCC副主委翁柏宗則指，審查項目、評分基準明確，一切都是依法行政，沒有審查電視台政治立場。

中天新聞台被否決續牌申請後，入稟台北高等行政法院，要求「暫時許可取得事業執照」，並禁止其他業者申請使用「52頻道」，但其申請被法院駁回。中天周二（8日）提出抗告，案件已送至最高行政法院，預計在周五（11日）、執照到期前會作出裁定。