央視前主播芮成鋼傳今出獄　曾捲令計劃案

被指與前中共中央辦公廳主任、前全國政協副主席令計劃家族關係密切的央視前主持人芮成鋼，其涉及的貪腐案早前已審理且獲刑6年。網傳消息指出，芮將於周五（11日）刑滿出獄，其個人微博亦有不少支持者留言，稱期待他重返大螢幕。

芮成鋼在2014年7月11日，被吉林省人民檢察院帶走調查而停止一切主持活動。據境外傳媒報道，芮自稱曾遭令計劃妻子谷麗萍性侵，更被迫向外國媒體發放抹黑高層的消息；同時利用與谷的特殊關係接近其夫，獲取大量政治、經濟方面的訊息。除了性醜聞外，芮亦因涉嫌貪腐而被調查。

2016年9月，境外傳媒引述央視內部人士消息，指芮成鋼案已秘密審判，因他還涉嫌洩密問題，且證據出現漏洞，在看守所享有特權大耍明星派頭後，遭高層下令追查。因部分涉及犯罪的重要卷宗材料神秘失蹤，導致檢方對芮的指控和法院量刑都變得較輕，刑罰可能會加長至6年。

2017年2月，據網傳由吉林省蛟河市人民法院出具的《執行通知書》顯示，對芮的判決已產生法律效力，要求省看守所按照此通知，將他送交至勞改單位。文件上亦寫有芮的罪名及刑期，指其因受賄、行賄罪被判囚，刑期由2015年5月18日開始計算，至周五屆滿。