孟晚舟引渡案　CBSA證人認供詞不完整

中國科企華為太子女孟晚舟的引渡案周四（10日）繼續在加拿大卑詩省最高法院開庭，加拿大邊境服務局（CBSA）於溫哥華機場的乘客運作女主管古德曼（Nicole Goodman）繼續作供。庭上她被揭在周三（9日）曾經違反法官指示，不當接觸一名政府律師詢問意見，並承認自己當日在庭上的供詞是「不完整」。

周四上午，代表美國一方的律師CCC（John Gibb-Carsley）在庭上宣布，古德曼曾經在周三下午跟一名與本案無關的加拿大政府律師接觸，詢問對方自己當日的供詞有否涉及保密資料，違反了法官赫爾姆斯（Heather Holmes）着她不要與任何人商量證供的指示。法官之後休庭約70分鐘，讓古德曼聽受有關作供的指引。古德曼被告知應要盡其記憶，完整並誠實地回答提問。

休庭結束後，孟晚舟代表律師達克特（Mona Duckett）隨即質詢古德曼，她有否因為不完整或不誠實地作供，而令她周三的供詞有不實或者誤導之處；古德曼則承認她的供詞「不完整」。達克特接着迫問古德曼，其證供是否不完整至造成誤導的地步，代表加拿大政府的律師對達克特的提問提出反對。

達克特再質疑古德曼編造證據，以迎合其他CBSA人員的證供，古德曼再次否認這說法，但她承認，對於CBSA、加拿大皇家騎警（RCMP）和美國聯邦調查局（FBI）之間的互動，她可能有混淆之處。

達克特又問古德曼，她曾供稱當發現丟失了寫有孟晚舟手機密碼的字條時，她的同事柯克蘭「震驚得不適」，她有這個說法是否因為曾看過有關柯克蘭作供的報道，古德曼否認，重申柯克蘭當時很苦惱。

古德曼將在周五（11日）繼續作供，而在散庭之前，庭上曾討論過有關審訊時間表的問題，孟晚舟一方計劃提交新一套理據，作為終止孟晚舟引渡程序的第四個分支理由，但庭上未有披露第四個分支理由為何。孟晚舟的律師已提出的3個分支理由分別為：一、美國總統特朗普政治干預司法；二、加拿大執法部門逮捕孟晚舟的程序違法並侵犯了她的憲章權利；三、美方提供的證據存在重大遺漏。