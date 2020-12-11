加拿大稱獲中方證實　華春瑩講錯康明凱及斯派佛已受審

加拿大周四（10日）表示，經與中國方面確認後，證實已被中國拘押兩年的兩名加拿大人康明凱和斯帕佛並未受審，與中國外交部發言人的說法不符。

中國外交部發言人華春瑩周四在每日例行記者會上回答記者提問時說，中方的主管部門已對康明凱和斯帕佛「進行了逮捕、起訴和審理」，是中方首次公開宣稱已把兩人帶上法庭。

華春瑩在記者會上沒提供更多資料，之後有消息指，加拿大政府已要求中國政府就華春瑩稱康明凱和斯帕佛已受審的說法澄清。

至周四稍後時間，加拿大全球事務部發聲明，指加拿大駐北京大使館與中國外交部商談過，而中國外交部證實康明凱和斯帕佛並未受審。該份加方的聲明指出，中方官員「證實因中國外交部發言人的不準確表述，致引起混亂」。

中國科企華為太子女孟晚舟前年12月1日在加拿大被扣留後，同年12月10日加國前外交官康明凱與商人斯派佛先後被中方扣留，至今年6月，兩人因涉嫌為境外刺探國家秘密的罪名，於中國被正式起訴。華春瑩周四形容兩宗案件性質不一樣，孟晚舟案徹頭徹尾是政治事件；而加拿大公民案件，是涉嫌危害中國國家安全，有關部門才會逮捕、起訴和審理二人，是一個純粹依法辦事的案件。