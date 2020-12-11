美前駐華大使斥貿易戰造成損失　王晨籲推動中美重啟對話

中美貿易戰對美國出口經濟帶來嚴重打擊。兩名前美國駐華大使洪博培和駱家輝近日表示，中美關係惡化對美國各州的貿易、旅遊、就業和人員交流造成很大損失。他們呼籲華府在處理中國對美國國家利益的威脅，以及中國侵犯人權問題的同時，亦能顧及各州人民的福祉。

二人周一（7日）出席視像討論會，與其他美國前州長討論目前中美關係對美國各州帶來的挑戰。曾擔任美國駐華大使、商務部長和華盛頓州州長的駱家輝稱，中美貿易戰爆發以來，依賴貿易的華盛頓州出口額下跌65%，失去了10萬個與貨運相關的就業崗位。波音公司從前年到今年的3年間，未曾向中國出售過一架飛機；該州盛產的車厘子，亦基本上停止出口到中國。

駱家輝強調，雖然很多其他國家跟美國一樣，也對中國的經貿政策有相同擔憂，但目前美國孤軍作戰的對華戰略，實際上只會幫助歐洲或世界其他地方的美國競爭對手。他認為貿易戰是錯誤的處理方式，美國需要與盟國以及對中國有類似擔憂的其他國家合作，希望新一屆美國政府能制定更有效的戰略。

曾任駐華大使的猶他州前州長洪博培則表示，當地經濟以農業、技術等領域的貿易和旅遊為主，假如中美關係持續惡化，他認為將是一件壞事。他指出，知識產權保護是最重要的問題，單憑徵收關稅並非長期解決方案。洪博培認為，只有讓中國企業家明白知識產權攸關他們的利益，從而令他們對中國決策者施加壓力，侵犯知識產權的問題才能真正解決。

而早前被美國制裁的中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨，周四（10日）在北京出席中國美國商會活動時表示，中國將全面對外開放，持續構建市場化、法治化、國際化營商環境，全面實施外商投資法，放寬市場准入，對在中國註冊的企業一視同仁，完善公平競爭環境，實現互利共贏。他又呼籲商會及其會員企業發揮積極作用，為推動兩國關係重啟對話、重回正軌、重建互信作出努力。