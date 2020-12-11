美議員籲國會立法　將台駐美代表處升格為使館

美國眾議院外交關係委員會亞太小組周四（10日）舉行聽證會，討論逆境下的美台夥伴關係。共和黨籍賓夕凡尼亞州眾議員佩里在會上呼籲國會考慮立法，將美國在台協會（AIT）與台駐美代表處升格為使館，駐美代表蕭美琴改用「大使」稱謂，以展現美國對台的堅定承諾。

聽證會邀請了美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國權力專案主任葛萊儀、美國戴維森學院政治系教授任雪麗等美陸台關係學者出席。佩里提到，眾議院「國會台灣連線」共同主席查伯特去年12月提出《台灣特使法案》，要求將AIT台北辦事處處長升格成大使級別，任命須獲參議院同意，佩里亦有份聯署。

佩里認為，國會亦應考慮立法，把AIT及駐美國台北經濟文化代表處分別認定成「美國駐台灣大使館」及「台灣駐美國大使館」，駐美代表蕭美琴公務稱謂應改為「大使」。他表示，類似外交措施展現美國對台承諾堅定不移，重視與台灣關係，並且不會受制於中共，鼓勵其他國家與國際組織跟隨。

共和黨籍佛羅里達州眾議員約霍表示，美國必須迅速果斷應對解放軍對台軍事舉動、在台海軍事部署及區內爆發衝突的風險；又稱已有多名議員希望在下屆國會重提《防止台灣遭侵略法案》。