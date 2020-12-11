批個別國家借防擴散實施單邊制裁　中方籲國際社會抵制

中國外交部軍控司司長傅聰周四（10日）出席第16屆亞洲防擴散高級別對話會時表示，個別國家打着防擴散的幌子，公然違反聯合國安理會決議，頻頻實施單邊制裁和長臂管轄。他又指，中方有關部門正積極推進《出口管制法》相關配套法規的立法工作，進一步完善管制清單並適時發布。

這次會議以視像方式由周三（9日）起一連兩日舉行，除東道國日本外，中、韓、美、澳、紐、法等20多國高級官員均有出席，圍繞當前國際防擴散形勢及國際合作等議題討論。傅聰在發言時表示，當前國際安全形勢面臨嚴峻挑戰，國際防擴散機制受到單邊主義和霸凌行徑的嚴重衝擊；個別國家以退群毀約等手段謀求絕對安全，以極限施壓和單邊制裁替代對話協商，以意識形態劃線鼓動科技脫鈎，呼籲國際社會抵制。

傅聰強調，享受科技發展紅利是各國的合法權利。在努力實現防擴散目標的同時，不應阻礙就相關材料、技術及設備開展和平性質的國際交流與合作。現有多邊防擴散出口管制機制應當朝着更加公正、包容、非歧視性的方向發展。

談到內地於本月1日起正式實施《出口管制法》，傅聰指是為了鞏固中國的防擴散與出口管制機制。他表示，《出口管制法》是中國制定的第一部統領出口管制工作的專門法律，對出口管制範圍、制定和調整管制清單的程序、許可審批及全面控制原則的執行等，作出明確規定。另該法又明確規定相關政府部門的監督管理職權、企業和個人的義務、違法行為的處置等。