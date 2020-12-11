中天新聞面臨關台　或轉戰新媒體

中天新聞台不獲續牌，引起極大爭議。中天上訴至最高行政法院，尚未有結果。若最終被關台，中天將轉戰新媒體，重點經營YouTube頻道。有台灣的政黨周五（11日）就事件發表看法，亦有民間團體發起行抗議行動。

由於續牌申請被台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）否決，中天新聞台面臨周六（12日）起關台。自周四（10日）清晨6時起，中天新聞台開始不間斷直播，與觀眾走最後一段路，網民在網絡直播聊天室留下感言。中天稱要轉戰新媒體，不間斷直播期間，兩個YouTube頻道「中天電視」、「中天新聞台」的訂閱人數分別增至逾177萬及75萬。

政黨時代力量周五召開記者會稱，中天新聞台YouTube頻道訂閱量上升，但目前NCC對網上電視台卻無法可管，對未來感到擔憂；呼籲應繼續推動媒體改革，稱「中天新聞台的結束不是終點」，主管機關應盡快制訂相關法規加強監管。

國民黨召開記者會，批評民進黨當局干預新聞媒體立場，損害台灣民主，更呼籲國際非政府組織「自由之家」（Freedom House）關注事件。國民黨中央委員、智庫副董事長連勝文在Facebook發文稱，有電視台曾報道有關他「在大陸投資並炒作疫苗是買辦宣誓效忠」及「賣大陸疫苗抽成」的假新聞，揚言在中天關台這一天要向NCC檢舉，「讓社會大眾看看NCC是否對我們的檢舉不理不睬」。

多個民間團體周四起發起「向日葵運動」，在立法院及街頭靜坐抗議，提出反瘦肉精豬肉、反關台等訴求。前新聞局長鍾琴表示，已向NCC主委提告，下周開庭會向法官陳述，NCC關掉中天的4大理由經不起推敲，呼籲當局正視訴求。

中天新聞台被指於前年及去年的選舉中，大力吹捧國民黨候選人韓國瑜，相關節目主持人王又正周四表示，自己今年9月突然從中天離職後，收到韓國瑜的短訊，韓第一句寫道：「是我害了你。」王稱「很感動也很開心」。至於中天新聞台使用的52頻道將由誰取代，尚未有定論，惟已傳出數間電視台有意申請使用該頻道。