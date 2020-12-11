財政部支持加快培育內需體系　學者指數碼經濟有優勢

北京大學國家發展研究院副院長黃益平，周五（11日）出席一個銀行業論壇時表示，新冠疫情期間，數碼技術在經濟和金融應用當中優勢明顯地體現出來，但將數碼技術運用到金融行業，有成功的例子，也有失敗的例子。他以P2P網上借貸平台為例，認為缺乏有效評估信用風險的方法，因此在中國運行起來比較困難。

黃益平指，數據顯示內地實體餐飲業於疫情初期生意大減70%，至於速遞、外賣等業務雖然也下跌，但跌幅較少，因為反映網上經濟活動為宏觀經濟起了穩定的作用。談到數碼金融發展，他以信貸為例，指P2P平台在中國當前的信用文化背景下，其實很難發展起來，因為P2P是一個信息中介，不能做信用評估、擔保或資金池。這些平台既不能用央行的信用評估系統，借貸雙方又從來沒見過面，因此存在很大風險。因此他認為利用數碼技術發展信貸業務模式，關鍵是提高效率的同時要控制好風險。

另外，國家財政部長劉琨周五在黨報發文，基於十四五規劃明確提出加快構建以國內國際雙循環相互促進的新發展格局，財政部在支持加快培育整體內需體系方面不但責無旁貸，而且大有可為，包括順應消費升級趨勢，培育新型消費，適當增加公共消費，支持國家重點領域、重大工程、重大項目建設，發揮政府投資撬動作用，激發民間投資活力，完善住屋市場和住屋保障體系，推動金融、房地產及實體經濟均衡發展，統籌運用好關稅、進口稅收政策，推動外貿公共服務平台建設，促進外貿外資循環暢通。

在維護國家經濟安全方面，財政部將針對影響經濟安全的薄弱環節和不足，加大財稅政策支持力度，確保糧食、能源、科技、衞生健康等重要行業和關鍵領域安全。