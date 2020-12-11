內地維權人士程淵被拘逾500天　妻子晤歐美官員控訴

國際人權日（10日）前後，內地多名維權人士稱，遭身份不明的人阻止外出。非政府組織「長沙富能」負責人程淵的妻子施明磊，周三（9日）獲邀出席歐盟人權日活動，與歐盟駐華大使沙皮伊及英美加等多國外交及人權官員會面，並在會上控訴丈夫被無理羈押逾500天。

施明磊在Twitter發布她的演講內容及照片，當日在會上分享了兩個故事。第一個是有關她與丈夫，指程淵在過去十多年在非政府組織從事平權工作，包括平等教育權、生育權等。但在《境外非政府組織管理法》3年前出台後，愈來愈多非政府組織受打壓，至去年夏天程淵、兩名同事劉大志和吳葛健雄突然因「顛覆國家政權」被捕，令她大感震驚，認為這反映維權的非政府組織已無生存空間。

施明磊另提到吳葛健雄及其父親、律師吳有水的故事，指吳有水當年按計劃生育政策提前辦好證件，但因吳葛健雄出生的時段不符證件的要求，被罰款3,000多元人民幣，是吳有水30個月的人工，其後他成為人權律師捍衞生育權。施明磊稱，他們窮盡法律途徑為被捕3人爭取基本人權，他們卻仍沒法見到自己的律師，律師辯護權和通訊權亦被剝奪。她說畢下台後與沙皮伊、德國大使葛策、瑞典大使宋蓮等人握手及擁抱，眾人向被捕3人致敬。

內地律師王全璋的妻子李文足、律師余文生的妻子許艷、律師謝燕益和李和平等均表示，在臨近國際人權日之際有不明人士在其住所附近出沒，甚至阻擋他們外出。維權人士胡佳亦在Twitter表示，周二（8日）離開北京，在國際人權日期間被限制在內地南方，未能返回北京。