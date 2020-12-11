王毅籲美國反華勢力收手　提出重建中美關係3要點

國務委員兼外交部長王毅周五（11日）在北京，出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式，並發表主題演講。他表示，今年的中美關係經歷建交40多年來最嚴峻局面，批評美方無理打壓制裁，呼籲「反華勢力的倒行逆施該收場」，並提出重建中美關係發展的戰略框架三大要點，分別是重開對話、重啟合作及重建互信。

王毅批評，在世界最需要團結時，美方卻在單邊主義的道路上愈走愈遠，成為當今國際體系的最大破壞性因素；又指美國反華勢力出於一己私利和政治偏見，不擇手段地造謠抹黑中國，毫無理智地打壓制裁，甚至挑動意識形態對立，企圖把世界推入新冷戰的深淵。他表示，若美方繼續執迷不悟，不僅損毀美國自身信譽，危及世界和平穩定，亦會為世人和歷史唾棄。

王毅表示，中美關係如今來到一個新的歷史關頭，雙方必須從兩國人民的根本利益出發，從世界各國的共同福祉考慮，總結兩國建交以來互利合作的經驗，反思近幾年兩國關係陷入低谷的教訓，重建中美關係健康穩定發展的戰略框架。他認為，美方應糾正對華戰略認知，不把中國視為威脅，以積極和建設性心態看待中國的發展。

對於中美如何重建關係，王毅提出首先要重開對話，稱中方願意與美方開啟各層級、各領域平等對話，進行坦誠、深入及建設性的交流，並力爭求同存異，穩妥管控分歧。其次是重啟合作，雙方應就抗疫開展協調合作，亦有責任就全球經濟、氣候變化、反恐、網絡等重大問題加強溝通。他亦提到中美要重建互信，強調是兩國關係健康穩定發展的前提。