台6.7級地震由隱沒板塊引發　專家稱百年一遇

台灣宜蘭縣對開海域周四（10日）晚上發生黎克特制6.7級地震，全台多地有震感。台氣象局地震中心主任陳國昌表示，這次是台灣今年震級最高的地震，估計未來一星期還可能出現5級以下的餘震。有大學地質研究學教授稱，這次地震因菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊引發的內部型地震，這種地震在台灣約100年會發生一次，而上次發生是1909年。

台灣中央大學應用地質研究所教授李錫堤稱，隱沒板塊內部型地震的發生呈周期性。上次台北發生類似地震是於1909年，再對上一次則是1815年發生在台北與宜蘭一帶。李錫堤稱，由於今年一個周期剛屆滿，因此台北地區有可能又出現類似地震。對於上述預測，陳國昌表示，有關百年一個循環的說法只能作參考。根據統計，從周四晚的地震發生後至周五（11日）上午9時，台灣再有11次餘震，不排除未來一周再有餘震。

周四晚的地震發生後，有網民分享在桃園市的龍華科技大學一間課室天花崩塌的照片，可見天花連同電燈脫落，壓在電腦枱面上，而原本在枱上的電腦主機和屏幕，則被震至東歪西倒，引發網民驚慌。不過發文者稱，事發時幸好課室沒人，事件未造成傷亡。