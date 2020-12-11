9歲女童遭拉入黑房猥褻　疑犯未滿16歲免受刑責

遼寧凌海市實驗學校一名9歲女學生，早前在校內學習跆拳道時，遭到劉姓義工猥褻，家長其後報警。警方近日表示，決定取消劉男所屬的跆拳道機構的辦學資格及吊銷其營業執照，當地紀委監委亦對多名教育局和校方職員作出處分。惟鑑於劉男未滿16歲，當局只責令其家長嚴加管教，並向當事人賠禮道歉，未有追究其刑事責任。

女童母親趙女士表示，猥褻事件發生在上月24日，她發現女兒從學校下課回家後，行為有些反常，便向其追問。女兒後來哭訴劉男教授跆拳道時，總是向她索吻。女童更向母親表示劉男在去年12月左右，曾以跆拳道動作不規範為由，把她叫到「黑房」，並再次對其索吻，更強行把舌頭伸到她的嘴裏。之後，劉男還想往她的褲子內伸手，她於是逃跑。劉男更恐嚇女童不要把事情告知其他人。趙女士認為事態嚴重，遂決定報警處理。

警方把劉男帶到警局錄取口供，劉男對自己的犯罪行為供認不諱，但因為他未滿16歲，未達刑事責任年齡，故警方未能以猥褻兒童罪對其進行處罰。趙女士於是向校長要求處分劉男，惟校長表示，劉男為校外跆拳道輔導機構工作人員，非學校老師，因此沒法對他進行處罰。

有內地律師表示，受害者一方可以通過民事訴訟的方式要求劉男進行賠償。此外，因為課程在學校範圍內展開，故此校方亦應承擔一定的連帶責任，即使涉事的是外聘老師，校方也應該承擔對教學過程的監督監管責任。