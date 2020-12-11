台登山翁疑遭流彈貫穿左腳　軍方暫停射擊訓練

台灣高雄市一名66歲陳姓老翁，周五（11日）上午9時許在柴山遠足期間，忽遭子彈擊中左腳。警方介入調查後，發現台灣海軍陸戰隊事發時曾進行射擊訓練，不排除陳翁被軍方的流彈所傷。高雄市政府與軍方達成共識，將暫時在柴山的實彈訓練。事後，警方已派員上山尋找彈殼，軍方則派員到醫院了解事件。

台媒報道，陳翁在柴山知名景點「四棵榕」附近休息時，忽聽到「碰」的聲響，及後發現左小腿受傷。他起初以為被岩石割傷，強忍痛楚下山求救。消防接報到場後，發現陳的左腳有兩處撕裂傷，血流不止，送院治療後，確認是子彈貫穿了左腳踝附近位置。

警方則指，傷者左小腿靠近腳踝處有兩處傷口，初步研判是由一顆子彈貫穿造成。由於海軍陸戰隊當天上午8時至中午12時有射擊訓練，靶場位置就在柴山，距離現場約1.5公里，不排除陳翁被流彈所傷。警員目前已上山搜索，暫未發現彈頭。

該市新聞局長董建宏事後表示，市長陳其邁事後已聯繫海軍司令劉志斌，雙方同意暫停在柴山的實彈演練。董強調，陳其邁已要求警方聯同軍方展開調查，在比對彈頭後，以實際證據釐清責任的歸屬。