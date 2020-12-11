新冠肺炎：中國疫苗對兒童展開臨床測試　美醫生憂慮

全球多個國家陸續或即將為國民接種新冠肺炎疫苗，不過目前仍未有足夠數據證明，疫苗對兒童是安全有效的。而中國的兩款疫苗，已對2,000名兒童展開臨床測試，年齡最小的測試者只有3歲。有美國醫生憂慮，在未確保疫苗無害的情況下，這麼快讓為兒童接種，可能會導致嚴重副作用，危害他們的健康。

多間藥廠研發的新冠肺炎疫苗即將投入使用，但主要接種對象都是長者及成人，目前尚未知道兒童及孕婦接種疫苗後會否有害。而中國醫藥旗下的中國生物技術公司，已對兒童展開第一、二期臨床測試，公司董事長楊曉明稱，目前數據顯示兒童接種疫苗後的反應與成人未有太大分別。

另外，隨着美國國內愈來愈多兒童感染新冠病毒，美國兒科學會的醫生支持政府盡快開始對兒童進行臨床測試。衞生研究院傳染病部門主管福奇透露，國內相關藥廠及監管當局計劃明年一月中至月底，對兒童及孕婦進行臨床測試。

此外，有英國媒體報道，墨西哥外交部長周三（9日）在其Twitter表示，該國衞生部已簽署一項協議，同意從中國康希諾生物公司，購買共3500萬劑疫苗，更指出雙方將在本周內完成交易。