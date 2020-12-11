全球首座高鐵懸索橋開通　連鎮高鐵同日開始營運

中國首座公路高鐵兩用的懸索橋「五峰山長江大橋」，於周五（11日）正式通車。該大橋全長6.4公里，建成後能連接江蘇揚州和鎮江兩市。另外，隨着大橋開通，連雲港至鎮江的高速鐵路亦全線開始營運。

五峰山長江大橋由2008年開始設計研究工作，至2016年1月開始施工。大橋在上月30日，完成高鐵聯調聯試任務，並進入通車準備。當局介紹，大橋集公路與鐵路於一身，上層為雙向八車道高速公路，設計時速為100公里。下層為四線高速鐵路，設計時速為250公里。據報大橋除了是國內首座公路高鐵兩用的懸索橋外，亦是世界首座高速鐵路懸索橋，更創造了運行荷載最大、世界運行速度最快懸索橋等7項世界紀錄。

在大橋周五通車後，上海首班開往連鎮高鐵方向的列車，亦於同日早上9時8分從上海高鐵站出發。大橋的建成將有助縮短上海至多地的高鐵運行時間。當局指，上海到江蘇連雲港所需要的時間，由先前的8個半小時縮短至繼3個半小時；而上海至江蘇淮安的時間，亦在通車後減少約2小時。連鎮高鐵的開通，將實現上海與蘇中、蘇北地區城市的無縫對接。