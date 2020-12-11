深圳住建局：海外高層次人才　買樓不受限購政策影響

內地官媒報道，深圳市人力資源保障局及住建局近日表示，市內所有經人力資源部門認定的海外高層次人才，在當地購買商品房時，可不受市房地產限購政策影響，毋須向當局提供在該市繳納社保或個人稅項證明。

根據《深圳市海外高層次海外留學人才認定辦法》的人才概述，海外高層次人才是指企業技術與創新創業、科研學術與教育衞生、文化藝術與體育三個領域的國（境）外高級專家和留學回國人員。其中，國（境）外高級專家分為A、B兩類，留學回國人員分為A、B、C三類。A類人才對應《深圳市高層次專業人才認定辦法（試行）》中的國家級領軍人才、B類人才對應地方級領軍人才、C類人才則為後備級人才。

據介紹，A類人才包括諾貝爾獎、圖靈獎和邵逸夫獎等國際獎項的獲得者、中國及其他國家之工程院院士、中組部「千人計劃」創新團隊項目中的團隊領導人等；B類人才包括在5年內，擔任過國際高水平科技期刊總編輯的學者、國際著名學術組織的高級成員、境外世界知名大學教授、副教授等；C類人才包括境外知名大學的助理教授、廣東省創新科研團隊的核心成員等。