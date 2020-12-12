中天新聞台牌照到期　正式從電視頻道下架

台灣的國家通訊傳播委員會（NCC），早前駁回中天新聞台的續牌申請。中天新聞台踏入周六（12日）後，正式從電視頻道下架。該台自周四（10日）起進行倒數42小時告別活動，前高雄市長韓國瑜也錄製影片支持，直指中天「很不幸得罪了執政黨，遭到關門的命運」。

韓國瑜表示，中天700名新聞從業員，多年來提供了一個優質、專業、讓人信服的新聞電視台。隨着中天新聞台關門，很多人充滿感傷、憤怒，還有不捨，他向所有中天新聞台員工致敬，並呼籲所有熱愛台灣新聞自由與以台灣民主為驕傲的民眾，一起支持台灣的新聞自由與民主。

另外，旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明在周五（11日）晚上抵達中天大樓，與多名中天主播並肩而坐，更表情凝重地聽着現場眾人訴說心聲，現場氣氛哀傷。蔡衍明及後致詞，他先感謝民眾對中天的支持，接着對員工說「謝謝我們中天的新聞人，今天中天新聞台被關的原因，就是你們做到了第四權。」

他續稱：「10月時羅智強就說中天關定了，到今天才2個月，一個犯人判刑到死刑要多久？有這麼快嗎？我們有做這麼錯的事情嗎？」他表示：「愛台灣就是要讓人民過好日子！」他自認是兩岸交流的橋樑，直罵台灣的蔡英文總統「對不起800多萬投票給你的人」。最後，蔡盼望中天能再重生，要大家別擔心未來。