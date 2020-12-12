菅義偉：若無11國同意　中韓難以加入CPTPP

日本來年將擔任《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）輪值主席國，中國及南韓早前表明考慮加入CPTPP。日本首相菅義偉周五（11日）表示，談判的前提條件是高水平的規則，「若沒有11個參加國的同意，就無法簡單加入」。

據共同社報道，菅義偉在網絡節目提到，就中、韓兩國有意加入CPTPP，他表示加入的門檻很高，「將在戰略性考慮的同時進行應對」。另就外相茂木敏充上月會見中國外長王毅時，被批評沒有反駁中方主張釣魚島（日方稱尖閣諸島）主權的發言，菅義偉表示，茂木敏充在會晤前後都曾明確日方主張，但如果是自己在現場，「我會當場說」。

菅義偉又指，正在與美國總統當選人拜登建立良好關係，在上月的電話會談中，拜登明確表示釣魚島是《日美安全保障條約》的適用對象。菅義偉認為，「拜登非常清楚日本希望的是甚麼」。他又表示，自己已曾4次見過拜登的國務卿人選布林肯。

此外，日本駐華大使垂秀夫周三在北京舉行上任後的首次記者會。他表示，如果不構築兩國高層可以隨時溝通的關係，訊息就無法傳達給對方，強調力爭穩定的日中關係，「毫無疑問，日中之間的高層對話是必要的」。另關於中國對釣魚島的主權主張，他表示「完全不能接受」。