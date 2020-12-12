廣州發現古建築遺址　出土逾2500件文物

廣東廣州市文物考古研究院，周五（11日）公布在中山六路的考古發現，此次發掘面積2,400平方米，發現唐代至民國時期的文化層，並清理出漢代至民國時期遺迹432處，出土各時期陶器、瓷器等各類重要文物2,500多件。此次為近年來廣州城市考古發掘面積最大的項目，發掘成果為研究廣州城區歷史地理變遷具有重要價值。

文物考古研究院指出，此次發現的文化層堆積最厚達4米左右，以晚唐五代、宋、明、清、民國時期的水井、水池等生活類遺迹為主，反映這一帶自唐代以來已是人口聚居、商業繁華之地。而宋代建築遺址則是本次考古工作最重要的發現，初步判斷東西兩側是兩道南北向的廊式建築，南側磉墩是主體建築的北邊牆和簷廊。磉墩是用以支撐建築柱的基址，它的發現充分說明宋代此地有一處等級較高、規模較大的建築。

該院調查勘探部主任程浩表示，從磉墩的位置來看，這處宋代建築的主體應該是要延伸到今天中山六路的馬路路面位置，但暫時未能確認建築類別。但一般來說，有磉墩的建築通常包括宮殿、官署、廟宇，以及部分等級較高的人物的府邸等。現時考古團隊在歷史文獻中，還未找出該處曾興建大型建築的記錄，但團隊將會對此次出土的文物進行研究。