加拿大取消與華聯合軍訓　防長強調捍衞遭任意扣留公民

加拿大與中國關係緊張，加拿大傳媒日前踢爆杜魯多政府去年邀請中國解放軍到美加邊境的軍事基地聯合訓練，但最終取消，在野保守黨抨擊執政自由黨為何仍與中國維持上述關係。加拿大防長石俊（Harjit Sajjan）周四（10日）表示，加方不再與解放軍聯合訓練，又指訓練協議是保守黨於2013年執政時與中方簽訂。

時值加拿大公民斯派佛及康明凱在中國被扣留兩周年，石俊在眾議院表示自由黨政府會捍衞在國內及海外的加拿大人，這包括中加關係，並強調是前總理哈珀執政時與北京簽署軍事合作協議，加方現已停止所有與中方的軍事訓練。他重申，政府將支持遭任意拘押的加拿大人，這是終止與解放軍聯合訓練的原因之一。

加媒日前報道，該國國防部取消加中軍訓惹來全球事務部不滿，認為會令北京以為是報復手段。保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）指摘杜魯多政府判斷力有問題，對中國唯唯諾諾，過去兩年不但沒有救出康明凱和斯派佛，更讓中國愈加蠻橫地欺負加拿大，認同國防部取消軍訓。