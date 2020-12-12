多地副縣長拍片宣傳名勝　網紅經濟成扶貧新手段

內地短片平台愈趨普及，令官方更重視各大網紅及其受眾群體。繼日前外交部公開讚揚四川藏族年輕男網紅丁真，不少副縣長亦在短片平台拍片宣傳轄區名勝、介紹土產。安徽安慶市太湖縣副縣長唐翔，近日以女網紅的身份受邀出席市「十四五規劃」基層代表座談會。分析指，種種顯示網紅經濟已被納入縣區扶貧政策規劃當中。

據統計，現時已有至少6位副縣長在短片平台開通實名賬號，除上述的唐翔外，另分別是新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍、安徽金寨副縣長蔡黎麗、湖南古丈縣副縣長向青山、陝西山陽縣副縣長金雪華，以及遼寧喀左縣副縣長陳士忠。各人均為70後、80後，主要負責招商引資、商貿物流或推廣旅遊文化工作；其中，金雪華的職務分工更為明確，是「主抓電子商務、消費扶貧工作」。

其中，女副縣長賀嬌龍為了推廣昭蘇縣的馬術文化，就拍了一輯在雪地上策騎天馬；唐翔則穿上漢服旗袍介紹當地農作物；其餘人則有直播帶貨（直播推銷產品）出售土產，或以烹飪推廣縣區名物。

惟多名副縣長均稱並非網紅。賀嬌龍曾公開表示，「我不要當甚麼網紅縣長，我只希望昭蘇成為全國的『網紅打卡地』」；而唐翔也稱，「不是很喜歡網紅這個稱呼，我自己不想當網紅，我希望家鄉擺脫貧困後，成為網紅打卡地」；金雪華則認為，「領導幹部直播帶貨的目的，是為了幫助農村擺脫貧困。」