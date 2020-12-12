女子遭捏造成偷情少婦　慘失工作怒告造謠者

浙江杭州市一名28歲吳姓女子，早前取包裹時遭人偷拍，且被誣衊與速遞員出軌。吳女近日表示，她和男友因此被公司勸退，近日更被診斷有抑鬱症狀；惟兩名造謠者只被行政拘留9天了事。她目前已狀告2人誹謗罪，聲言「賠償可以一分錢不要，但一定要追究他們刑事責任到底。」

事緣於今年7月7日，吳女在屋苑樓下被便利店郎姓男店主偷拍，郎男隨後與一名何姓男友人分飾「吳女」和「速遞員」身份，捏造曖昧的文字聊天內容，配以偷拍片段上載至屋苑聯絡群組，指吳女是主動勾引偷情的「蕩婦」。消息更傳至她的上司、同事、朋友處，甚至遭國外網民責罵；事主隨即報警。

到8月13日，警方公布抓獲造謠者，郎男和何男因誹謗他人被行拘。郎男到案後承認，上述捏造偷情消息是「開玩笑」，未料隨後會被另一名陶姓男子廣泛傳播。陶男12月4日受訪時稱，自己因一時疏忽轉發了謠言，但認為不應因此承擔吳女離職等經濟損失。

郎男則稱，拘留獲釋之後已經向女方道歉，雙方目前主要爭議是在賠償金額上。據他指，吳女認為郎、何兩人應各賠償5.8萬元人民幣（約6.8萬港元）誤工費，當中包括吳女及其男友的損失，而郎男一方則稱只應計算女事主的相關費用。