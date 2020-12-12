彭博駐華女記者被拘　同行斥遭剝削保障不足

美國彭博新聞社北京分社中國籍女記者范若伊（Haze Fan），因涉嫌危害國家安全，日前被中國當局拘留。美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）周六（12日）發文，批評中國政府不尊重新聞自由，促請中方立即釋放范若伊。但有在外地媒體工作的華裔記者反指，彭博社應為范被捕負上責任，指控外媒保障不足。

澳洲華裔女記者許秀中（Vicky Xiuzhong Xu）周六發文批評，外國媒體一直利用內地法律，限制中國公民不能正式受聘為記者或通訊員的條款，以低薪剝削中國籍員工，令他們陷於被拘捕、受虐的危險。許促請外媒機構改變制度，協助中國籍員工取得外國護照或公民權，保障記者工作安全。加拿大華裔記者趙淇欣（Joanna Chiu）亦贊同上述說法。

彭博社早前表示，范若伊周一（7日）被便衣人員帶離住所，隨即失蹤。中國外交部證實范若伊被拘留，強調范的法律權利獲充分保障，其家人亦已獲知會。范是中國公民，2017年起在彭博社工作，曾任職多間外媒，包括美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及半島電視台。