英媒︰兩岸衝突已展開　解放軍以灰色戰術消磨台軍意志

台海局勢持續緊張，英媒近日報道指出，中國大陸在處理好香港問題後，已把目標轉向台灣，並指兩岸之間的衝突已展開，惟解放軍並非採用實戰登陸，而是以「灰色戰術」消磨台灣的戰力和意志。報道引述台方及美國官員指，台灣須提升自身防衞能力，不能單靠美國援助。

報道指出，台灣數十年來一直為可能與大陸衝突而作準備，從某些角度而言，「戰鬥」已展開。解放軍近期頻頻派出軍機飛入台灣的西南空域，實是透過「灰色地帶作戰」（gray zone warfare）的非常規衝突形式，目標是藉消耗讓台灣屈服，不用發動真正的戰爭。

報道引述多名現役和退役台、美將領指出，北京正透過空中威脅，輔以兩棲登陸演習、海軍巡邏、網絡攻擊、外交孤立等方式，同時強化既有對台施壓的策略，意圖侵蝕台灣的抵抗意志。美方建議台灣無須每次派戰機升空，攔截飛入台西南空域的解放軍軍機。

專家指出，如台軍每次都派戰機升空攔截解放軍軍機，久而久之，台灣軍機的燃料成本、機師疲乏及損耗，將威脅台空軍的戰備能力，也會構成心理壓力。尤其台方經歷數十年的孤立和數任政府軍費不足，其軍力已出現空洞化。

報道分析，大陸認為任何激烈的軍事行動，將構成嚴重風險，令北京淪為「國際公敵」，加上在最窄處僅130公里的台海進行兩棲登陸作戰，過程或極其困難及血腥，且台軍已強化少數適合搶灘的地點，有能力打擊解放軍；故此，兩岸不可能發生全面戰爭。

台灣的國防部回應英媒報道時指出，台軍正加強海空巡邏，改善戰備能力，以制衡大陸的灰色戰術；台軍會堅守不挑釁、不畏戰的立場，以及敵方愈接近台灣本島，軍方就會愈積極回應的原則。台軍亦強調，當局已透過發展自身國防工業，強化防衞能力，其中在自製教練機及潛艇方面已取得進展。