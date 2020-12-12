英國經濟學人︰中共藉培訓外國政客　宣揚「中國發展模式」

英國《經濟學人》雜誌（The Economist）近日刊登一篇分析文章，指中共中央對外聯絡部近年積極為外國政黨，尤其是發展中國家的政黨安排訓練課程，雖然未有直接宣傳專制，但對外展現了中央集權的好處，包括宣傳中國脫貧成就等，目的是把中國治理模式推銷到全世界。

文章指出，中聯部今年10月曾舉辦一場為期兩天、以視像形式進行的主題研討會，吸引超過100個國家、近400人參與。內媒報道時，透過引述與會者的說法，展現出人人讚許中國進步的盛況。惟文章認為，會上研討不只有扶貧工作，也暗中誇耀中國政治模式；相較於西方媒體把焦點集中在談論中國的「戰狼外交」，中方官員更聚焦在中國模式的優點。

文章提及，即使在一些多黨制的民主國家中，不少政客均支持中方的說法，甚至認為應效法中共；即使中方一再重申沒打算對外輸出「中國模式」，惟實際上中國官員一直這麼做，該些官員大多在中聯部任職。

文章認為，中聯部雖不直接代表國家，擁有的權力卻不小，不但與外交部密切配合，且互相交換人員；中聯部的主要任務是爭取外國政黨對中國的支持，但同時亦替外國政黨安排訓練課程，尤其是在發展中國家。近數個月來，安哥拉、剛果民主共和國、加納、巴拿馬、委內瑞拉等執政黨官員都上過有關課程。