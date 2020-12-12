3馴獸師遭「沒牙」老虎襲擊　嫌醫療費太貴竟連夜逃走

山西運城市聞喜縣某馬戲團一隻老虎，周五（11日）下午表演期間突失控，襲擊3名馴獸師，其中1人只有13歲。警方事後表示，由於涉事老虎的牙齒早被掉光，故傷者沒生命危險。惟主診醫生周六（12日）透露，3人傷勢不輕，但他們得知醫療費用高昂後，竟連夜逃逸，呼籲他們盡快求醫。

從網傳短片可見，該隻老虎表演期間，突然撲向一名年輕馴獸師；其他馴獸師隨即上前阻止，其中一人持木棍不斷拍打老虎頭部，惟老虎又撲向另一名馴獸師。當地警方事後表示，涉事老虎由馬戲團馴養，事發過程均在籠內，現場沒有民眾受傷。

主診醫生披露，傷者為兩男一女，其中包括一對母子；他們送院後擔心事件發酵，一度謊稱被狗咬傷。其中，13歲少年的頸部被咬，因呼吸不順，原已送到深切治療部留醫，等待接受手術切開氣管治療；至於其母親臉部則被嚴重抓傷；另一男子的手指及耳朵均被扯掉。

惟3人得知醫療費用高達數千元人民幣後，竟連夜逃走，留下的聯繫電話也打不通。醫生呼籲他們盡快求醫，以免傷口受感染。

事件曝光後，不少網民批評該馬戲團拔光老虎所有牙齒是虐待動物，又推測現場環境嘈雜，才導致老虎失控發狂，形容老虎只是「絕地反擊」，並呼籲市民保護動物和拒絕動物表演。