菲媒指華核潛艇輻射污染海洋　官媒︰美軍艦艇帶來的惡果

菲律賓科技部及核研究所的研究人員，日前發現西部海域輻射含量處於高水平，但原因不明，引起輿論關注。菲媒報道事件時，暗指解放軍核潛艇在西菲律賓海活動日益增加引起；惟內地官媒反駁指，這顯然是美國海軍核動力艦艇帶來的惡果。

菲媒報道指，此次發現的放射物質碘129，是核裂變的產物，一般會因為核試驗、核反應而出現；西菲律賓海的放射物質碘129增加，很可能是核反應堆的廢水被排放到海中引起。考慮到菲律賓的巴丹核電站從未運作，報道隱晦地提出「考慮到中國船隻在西菲律賓海的活動日益增加」，暗示中國核潛艇帶來污染。

惟內媒反駁報道，指解放軍海軍目前只有10艘核潛艇，考慮到日常維護、維修、近海訓練等方面的的安排，即使把所有值班中的核潛艇集中到某海區，排放量「也沒多少」。然而，美國海軍擁有超過70艘核潛艇，加上核反應堆功率更大、排廢量更高的核動力航空母艦，「誰排放的廢水更多不言而喻」。

報道又指，美軍近期在西太平洋及南海「瘋狂挑釁」中國，航母戰鬥群及兩棲攻擊群活動頻繁，按照美軍活動規律，凡航母或兩棲攻擊艦出動，必有核潛艇在水下護航，加上核潛艇經常獨自行動、秘密偵察，此次西菲律賓海輻射含量上升，無疑是美軍行動挑釁頻繁帶來的惡果。