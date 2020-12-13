婦人遭丈夫打罵40年訴請離婚　法院駁回惹爭議

陝西延安市黃陵縣一名李姓婦人與楊姓丈夫結婚40年以來，常遭楊打罵家暴，仍堅持忍耐到3名子女成年後，才入稟法院起訴離婚。惟縣法院認為，夫婦已生活40載，應形珍惜來之不易的「幸福晚年」，遂駁回她的離婚訴求。判決書近日在中國裁判文書網公布，引起輿論熱議。

判決書顯示，李、楊在1980年登記結婚，婚後育有3名子女。因婚前了解較少，李婦婚後才發現楊脾氣暴躁，經常打罵她。惟為了照顧子女，她多年來忍氣吞聲，直至孩子們成年工作且建立家庭，才以夫妻感情破裂為由起訴離婚。但楊不同意離婚，辯稱自己雖有不對，但年紀大了開玩笑「很正常」，且強調沒有出軌，希望李能給他一次機會。

法院則認為，夫婦兩人雖因瑣事發生矛盾，仍不足以導致感情徹底破裂，「少年夫妻老來伴」，晚年生活更加需要相互支撐，遂駁回訴求，則要求李婦承擔150元人民幣（約180港元）案件受理費。

有網民認同法院判決，稱「寧教人打子，莫教人分妻」、「夫婦爭執常有，婚姻來之不易」。惟也有網民批評法院「迂腐」，直指「這就是盲婚啞嫁帶來得惡果」、「打罵40年，應屬家暴」、「幸福晚年？誰的幸福？丈夫有人可打幸福，還是妻子被打幸福？」、「晚年一定要有伴嗎？一個人也可以很幸福」。