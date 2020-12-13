黑幫姐頭目棄保潛逃惹關注 內媒揭曾是三好學生

山東東營市警方近日發出通緝令，通緝在逃的90後黑幫女頭目李桂圓，其賞金在短短幾個月內，從2萬元（人民幣，下同，約2.28萬港元）急升至30萬元（約35.7萬港元），引起輿論關注。內媒上周六（12日）披露，李原是同伴眼中的美女，曾是中學時期的三好學生，後因跟隨第二任丈夫，走上涉黑之路，更成為追收欠款心狠手辣的大姐大。她原本被捕，因當時懷有身孕獲保釋，其後棄保潛逃。

內媒近日走訪其成長之路，2014年時李桂圓已婚，育有一名孩子，還是一家汽車4S店的員工；後與第二任丈夫李輝結婚，兩人收購了一間公司，對外開展二手汽車分期貸款業務。李輝以董事長等多種身份參與管理。至2017年，其公司已經佔據該市汽車分期擔保業務七至八成的市場，李女因而被稱為「拚命三娘」。

東營市是中國重要的石油基地，李輝也是當地有名的偷油販子，並靠此起家，後與李桂圓為實施違法犯罪行為，糾集多人形成較穩定的犯罪組織，李輝則是該黑社會組織的頭目。

至2018年3月，東營公安分局在偵辦非法拘禁案件，發現該組織披着合法公司的外衣，以辦理信用卡購車分期付款業務的形式，實施暴力、軟暴力等催收手段，短期內聚斂了巨額財富。警方經過偵辦，以李桂圓、李輝為首的黑社會性質組織浮出水面。

該黑社會性質組織形成以來，多次組織涉案人員交叉結夥，有組織地實施各類犯罪活動共240宗，欺壓殘害群眾，並通過違法犯罪活動攫取非法利益。

今年11月20日，東營市東營區法院以組織、領導黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、騙取貸款罪、合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，判處李輝有期徒刑23年，剝奪政治權利5年，並沒收個人全部財產，惟李桂圓目前仍然在逃。