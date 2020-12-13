華銀行一帶一路貸款額暴跌　或縮減海外投資預算

中國2013年起提倡一帶一路，向沿線國家的基建開發項目提供融資。惟有英國媒體上周六（12日）報道指，中國金融機構近年貸出的款項，由2016年高峰期的一年750億美元（約5,813億港元），大幅下跌至2019年的40億美元（約310億港元），原因惹來各方猜測。

報道引述波士頓大學全球發展政策研究中心的數據顯示，中國其中兩間政策性銀行，即國家開發銀行及中國進出口銀行，在2017年以前向境外機構提供的貸款額，一直較世界銀行為多，惟到2018及2019年卻急速萎縮。該中心主任加拉格爾（Kevin Gallagher）分析指，中美貿易戰以來，中方選擇保留美元資產，減少資金外流，影響一帶一路的貸款策略。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）則認為，數據或顯示當局預期受助國家的債務償還能力下降；中方須就貸款協議重新談判，安排一定程度的債務豁免，否則中國將陷於海外債務危機。

英國智庫「皇家國際事務研究中心」分析指，中方最近提倡經濟「雙循環」，強調透過本土投資及消費推動經濟，顯示當局已重新思考經濟成長動力來源，或因此縮減對海外投資的預算。