中共黨員被揭滲透英各行各業　包括英駐上海總領館

英國傳媒周日（13日）披露取得的數據指，有大批中共黨員在英國各行各業的企業及機構任職，當中包括英國駐華使領館、滙豐銀行、輝瑞藥廠、勞斯萊斯，惹來中方人員滲透英國進行間諜活動的疑慮。報道指，沒有證據顯示相關黨員是間諜，但已引起政府對國家安全的關注。

《星期日郵報》報道，通訊應用程式Telegram近日流傳195萬名中共登記黨員的資料，包括姓名、出生地、所屬族裔、地址及電話號碼，至9月有一名中國異見人士傳給由多國議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）。IPAC在網絡安全公司協助確認數據真確後，把資料交給4間英國傳媒，包括《星期日郵報》。

數據庫於2016年建立，名單上的黨員分為7.9萬個分支，大部分與個別企業或機構有關。報道調查後發現，一名畢業於英國聖安德魯斯大學的中共黨員曾在上海多間外國領事館工作，包括英國駐上海總領事館。部分在英國的大學任教航天工程、化學等敏感領域的中國籍教授亦是黨員，而滙豐銀行及渣打銀行在2016年時，合共在英國僱用逾600名中共黨員，他們被分派到19個部門工作。

公共衞生領域亦有中共黨員滲透，近日正研發新冠肺炎疫苗的輝瑞和阿斯利康僱用了123名中共黨員，波音、空中巴士和勞斯萊斯等國防企業則合共聘用數以百計中共黨員。報道又披露，上述提及的總領事館員工是在中國國營的「上海對外服務公司」登記成為黨員，而數據庫中至少有249名中共黨員與此公司有關。

報道指，沒有證據顯示名單中任何人為中國進行間諜活動，大部分做黨員是為就業前景。英國30名國會議員將在下議院就此事提出緊急質詢，保守黨議員施志安形容調查證明中共黨員散布全球，在最重要的跨國企業、學術機構及英國外交機構工作，政府必須採取行動踢走英國駐華使領館的中共黨員，他們不能同時效忠英國及中共。

英國外交部回應指，有既定程序確保資訊安全，在海外聘請外交人員時有足夠背景審查。有指政府聘用中共黨員前已知道他們的身份，惟一名白廳官員稱傳媒的最新發現引發國家安全疑慮，那些是中共黨員的人或早已認出軍情六處的情報人員。