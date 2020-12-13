加智庫倡加國增印太部署　南海議題上抗衡中國

中加關係緊張，有加拿大智庫學者上周五（11日）在國際論壇上，建議加方應加強在印太地區的軍事部署，並在南海、東海議題上向中國果斷表態，又強調台灣是阻止中方擴張的前線、南海問題的關鍵。

加拿大智庫「麥克唐納-勞里埃研究院」（Macdonald-Laurier Institute）當日舉行「印太地區安全挑戰」視像論壇，由來自歐、美、日、加的專家討論印太局勢。各國專家在會上達成共識，同意南海是全球最重要貿易路線，若其通行因戰爭受阻礙，加拿大的經濟將受到嚴重影響。

其中，加拿大海軍前准將、現任多倫多大學全球事務學院高級研究員勒希（Eric Lerhe）建議，加方應多參與涉及印太軍事的重要國際會議、加強與美國合作、提高太平洋艦隊戰力並積極部署更多資源。他提醒，加拿大的國際盟友至關重要。

另一與會的比利時布魯塞爾自由大學學者佩紹娃（Eva Pejsova）則指出，歐盟中法、德、荷等多國已相繼推出印太戰略政策，顯示歐洲已警覺中方在南海的勢力擴張，預期歐盟國家明年會有更多印太策略出台。美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）亦指，拜登已表態願意重回國際組織，聯合各國盟友強硬應對中國。