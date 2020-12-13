新冠肺炎：台增3宗境外輸入　澳門留學生促台放寬隔離措施

台灣的中央流行疫情指揮中心周日（13日）召開記者會，發言人莊人祥指當地新增3宗新冠肺炎境外輸入病例，患者均從印尼入境，1人為船員，2人為外勞，目前正接受住院隔離。指揮中心統計，台灣累計確診病例增至736宗。另外，台灣有澳門留學生近日發起聯署，要求台澳兩地有限度恢復來往或縮短隔離時間，好讓留學生歸家有望，且開學返台時可以不耽誤學業。

台媒報道指，有在台灣就學的澳門學生組成「在台澳生關注小組」，邀請在台澳門學生、在台境外生以及台澳兩地居民參與聯署，要求放寬來自澳門地區學生的入境防疫措施。關注小組表示，根據台灣的中央流行疫情指揮中心規定，來自低感染風險或中低感染風險國家與地區的短期入境商務人士可申請縮短居家檢疫時間，而澳門被指揮中心列入低風險地區，但澳門學生入境台灣仍要進行14天隔離，且無法透過核酸檢測而縮短隔離時間。

關注小組續稱，澳門自今年3月26日起，未出現本土病例自6月26日起，亦無任何輸入病例，可見澳門維持低風險狀態已有一段時間；由於寒假時長有限，兩地隔離共28天，將會影響到留學生的開學程序。關注小組也呼籲，台灣和澳門政府能作出溝通，盡快縮短隔離時間。