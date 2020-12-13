娘家挖女兒屍骨辦冥婚　夫家不滿祖墳被掘

河北黃驊市日前有康姓亡婦屍骨被盜，事後查明竟是被親生父母挖了去辦「冥婚」。夫家指控康家涉嫌偷屍及陪葬金飾，但警方認為康家取走女兒屍骨不屬犯罪，未予立案。有內地律師指，康家父母明顯犯盜竊罪，警方屬嚴重失職。

事件始於2008年3月15日，黃驊市男子李清風與女子康菲菲結婚，兩家起初家庭和睦。惟到8月26日，李男發現妻子背着自己接電話，懷疑她有外遇，兩人衝突。康菲菲一氣之下離開住處，自此再也沒有回來。翌日晚上，李清風獲告知妻子在旅館喝下致命農藥，遂趕往醫院；康女被搶救了兩日兩夜，惜最終仍然不治。

然而，康菲菲的死亡卻疑點重重：她離家時沒有帶錢和身份證，到底是誰幫她登記入住旅館，又是誰幫她買農藥？李康兩家互相指摘。李家隨後安排康女出殯，康家卻諸多留難，包括要求陪葬對李家不吉利的「三金」，即指兩個金耳環、一條金項鏈和一個金手鐲；要康女遺體埋入李家祖墳；更要求鄰居長子打幡招魂；兩家自此結下世仇。

到今年11月，康菲菲屍骨突然失蹤，棺材內容物更被換成一個大紅蘿蔔，李男報警。警方偵查發現，原來是康家父母以8萬元人民幣（約9.47萬港元）賣予鄰村劉姓一家，為其亡子配冥婚。康母表示，所為的只是讓女兒找個好歸宿，等過年過節時有人為她燒燒紙；又承認收取了劉家的彩禮錢，惟稱女兒「出嫁」時便會歸還。