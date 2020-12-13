炒比特幣負債2000萬人民幣　男子殺女兼攜妻尋死

遼寧省大連市男子鄭大偉，早前因投資比特幣失利，欠下2,000萬元人民幣（約2,400萬港元）巨債後，決定尋死。他先以刀刺死3歲女兒，並將女兒屍首拋下星海灣跨海大橋，之後他與妻子雙雙跳橋自殺。但他僥倖獲救，妻子卻葬身大海。大連市中級人民法院近日審理此案，鄭男在庭上向法官要求判處其死刑，案件已審訊完畢，法官宣布休庭，將擇日判刑。

鄭大偉在庭上供稱，大學畢業後一直依靠投資賺錢，沒有正職。妻子則是家庭主婦。他早前炒賣比特幣，獲得逾千萬家財。他繼續以槓桿炒賣，惟比特幣價值波幅較大，所以他在今年6月時已負債逾2,000萬元，更向親戚朋友借錢度日。他知道無力償還貸款，萌起輕生念頭。他的妻子苦勸無果後決定陪同赴死。他們因擔心3歲女兒無人照顧，於是以安眠藥令女兒昏睡，再用刀將其殺害。

鄭表示，他殺女並包裹好屍體後，與妻子一同前往星海灣跨海大橋，先將女兒屍體拋入海中，然後和妻子一起跳橋自殺。其他路人見狀報警，鄭男最終被救起，惟其妻子及女兒則不知所終。經連日搜索後，有漁民終在事發地點數十公里外的海域尋獲2人遺體。鄭大偉在庭上把辯護律師的求情理由一一否決，指案件是他一手策劃，希望法庭對其判處死刑。