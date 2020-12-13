美報告：解放軍火箭軍3年增兵35%　料進一步擴充

有美國媒體報道，美國非牟利組織「原子科學家公報」近日發表報告，指解放軍火箭軍近年持續增兵，目前擁有共40個彈道導彈旅，在過去3年增加超過35%。報道又指出，其中，有12個旅屬於東部和南部戰區，主要處理台海與南海事務，且近半彈道導彈旅配備彈道式或巡航式導彈發射器。報道指，隨南海和台海局勢繼續升溫，預料火箭軍將進一步擴充。

原子科學家公報上周一（7日）發布中國2020年度核武報告，當中指出解放軍火箭軍持續增兵，目前仍在組建新的彈道導彈旅。而且衞星畫面也顯示，火箭軍位於福建和廣東地區的基地近年來有擴大和設施升級的迹象。負責撰寫報告的美國科學家聯合會核武資訊項目主任克里斯坦森表示，中國政府並未公布其核武儲備的數量，但估計中方共生產350個核彈頭。截至2019年初，美國共儲備約3,800個核彈頭、俄羅斯截至今年初則有4,500個核彈頭。

報告指出，在中國儲備的核彈頭中，約272個為陸地使用，48個為潛水艇使用，20個為空中使用，其餘可用於陸地和海上。另外，報道指中國政府已要求解放軍空軍執行新的核任務，意味著空軍現有與研發中的戰略轟炸機，將可能設有核武攻擊能力。報道分析指，隨着中美戰略競爭持續加劇，加上中國在南海、台海以及印度邊境問題上面對多戰線的軍事壓力，火箭軍將在未來扮演至關重要的角色。