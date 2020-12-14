憂中國成最大贏家　特朗普稱將否決國防授權法案

美國參眾兩院早前不顧總統特朗普的反對下，先後通過2021年國防授權法案。特朗普周日（13日）在Twitter發文，表示一旦簽署法案後，中國將成為最大贏家，聲稱將會否決法案，惟他並沒有進一步解釋。白宮暫時未有回應。

美國參議院在上周五（11日）以大比數通過前述法案，涉及超過7,000億美元（約5.46萬億港元）的國防預算，包括對台軍售、建議建立美台醫療安全夥伴關係、禁止向香港警察出口管制國防物品等。另強化美國在印太區域的防禦能力，以制衡中國大陸的軍事發展。

此前，特朗普曾要求廢除法案中的「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條，要求網絡平台營運商審查用戶發文內容，並就發文內容承擔相關法律責任，否則會助長網上假資訊，威脅國安和選舉誠信。他當時聲稱，Facebook和Twitter試圖掩蓋有關對總統當選人拜登和其子亨特進行稅收調查的報道。

根據美國憲法，若總統行使否決權退回法案，參眾兩院重新表決，須以超過三分二的絕對多數通過法案，方能推翻總統否決權。