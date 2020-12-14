冷空氣來襲　台灣北部氣溫或降至攝氏13度

台灣的氣象局預報指出，周一（14日）至周四（17日）受東北季候風影響，多地氣溫急降，北部部分沿海地區或山區氣溫或降至13度（攝氏，下同），提醒民眾做好保暖工作。

氣象局預報員王品翔表示，周一起各地愈晚愈冷，這波東北季風在周一到周三（16日）影響最為明顯，夜間清晨溫度最低，中部以北、宜蘭地區夜晚清晨低溫約為14至16度，部分空曠沿海地區或近山區氣溫或更低，南部及花蓮屏東約18至19度，周五（18日）各地雖稍微回暖，清晨、夜晚感受上仍偏涼，周六（19日）將再有另一道冷空氣南下。

降雨部分，迎風面北部、東半部、恒春半島有短暫雨，其中基隆北海岸、東北部宜蘭地區及大台北山區降雨將較為持續，不排除有局部性大雨機率。

另外，近期東北季風挾帶境外空氣污染，根據環保署空氣品質監測網資料顯示，周二（15日）以前須留意午後雲林、嘉義、台南沿海地區因風速增強，引發揚塵影響空氣品質，周四（17日）東北季風逐漸減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，須留意污染物累積情形。