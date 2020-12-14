解放軍與模擬外軍對抗演練　50戰輸48次軍媒讚好

內地軍媒透露，解放軍聯合訓練基地及充當假想敵的藍軍建設初顯成效。其他內媒亦跟進介紹藍軍，指其編制、訓練規格甚至餐飲都參照外國軍隊，主要在軍事演習時扮演假想敵部隊，與代表我方的紅軍進行對抗。在5年間50場演習當中，藍軍共取得48場勝利。有評論指，藍軍愈厲害，紅軍就會得到更多磨練，形容是「丟面子」好過「丟性命」。

解放軍8年前開始建設一支模擬藍軍部隊，至於模仿哪國部隊，前國防部新聞發言人耿雁生曾表示，要根據訓練內容和要求而定。藍軍充當「磨刀石」角色，戰備精良、信息化水平較高，演習時紅藍雙方在不了解對方兵力、作戰手段和戰術意圖情況下較量，追求最逼真的實兵對抗，在早年舉行的「跨越－2014·朱日和」等演習中，藍軍多次獲勝，改變了以往紅軍百戰百勝的模式。

內媒介紹，剛成立的藍軍存在逼真度低、對抗強度低、訓練樣式單一等問題。經過多年演變，已形成一支規範化部隊，具備成熟的實戰訓練理念，且加入輪換機制，即不同部隊士兵均有機會成為藍軍一員，學習藍軍的經驗和優勢。軍媒因此表示，藍軍部隊建設已有成效。