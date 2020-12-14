內地大學畢業生明年首破900萬　就業形勢嚴峻

國家教育部預測，2021年內地大學畢業生將首次突破900萬人，料達到909萬人。教育部高校學生司副司長吳愛華近日表示，今年大學畢業生受新冠疫情和經濟結構調整影響，就業形勢嚴峻。隨着未來畢業人數增加，就業情況恐進一步惡化。

吳愛華表示，今年影響大學生就業的因素，有的是短期，也有長期。首先，今年2、3月期間因疫情關係，大學畢業生與用人單位不能面對面接觸，另很多網絡企業也無法進入校園進行招聘。

其次，隨着高等教育普及化，今年畢業生規模接近874萬人，較上年多數萬人，也令大學生就業市場競爭更激烈。此外，中國正處於經濟結構調整期，部分行業因去產能、去庫存，也導致人力需求下降。

吳稱，為協助大學畢業生就業，今年國務院推出很多措施，包括持續升學擴大招生、增加基層崗位，及畢業生參軍入伍等。另根據國家整體發展布局，吳亦指出在網上服務、個體經濟、共享經濟，以及物聯網產業均存在較大的人力需求。他提醒大學生，雖然疫情之下要面對就業的挑戰，但更重要是在高等教育普及化的趨勢下認識自我。