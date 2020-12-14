蘇貞昌用「振興三倍券」買漫畫送孫女　民眾質疑公款購物

台灣的前行政院發言人丁怡銘早前被指用公款購買牛肉麵後請辭，行政院長蘇貞昌周日（13日）亦被質疑用公款購物。蘇使用價值3,000元（新台幣，下同，約839港元）的「振興三倍券」，購買漫畫送給孫女。民眾發現蘇的收據發票上有「行政院統一編碼」字樣，質疑他利用公款購物。

蘇貞昌周日參觀台灣漫畫基地時，以三倍券購買漫畫，惟有民眾從新聞電視畫面中，發現收銀員的屏幕上顯示行政院統一編碼「03722403」。國民黨立委洪孟楷表示，蘇聲稱使用自己的三倍券買個人物品，怎麼也報公帳，「是要全民幫他孫女禮物買單」。

行政院秘書長李孟諺隨後回應稱，蘇並未使用個人特支費或其他公務預算，「於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可」。李解釋指，蘇使用家中還沒花用的三倍券付費，總金額為3,010元（約842港元），其中10元（約2.8港元）由他本人借給蘇，剩餘用三倍券支付，並無使用公款。

李又強調，蘇本人對發票上的訊息並不知情，為免造成社會誤解，行政院已責成相關同事，周一（14日）取回發票後，前往更換發票。台灣漫畫基地周一發聲明稱，蘇付款時並無報統一編碼，之所以打上統一編碼，是政院科員於事前告知。

蘇貞昌周一出席活動時回應稱，目前已有2,316萬人領三倍券，而使用期限即將到期，遂盡快用作購物。他強調，使用三倍券支付依規定也不能報公帳，「不知道有人多事，多此一舉還打統編，也沒有要報公帳，不必為此作文章」。

行政院因應疫情造成經濟衝擊，於今年7月推出振興三倍券，刺激民眾消費。紙質三倍券的金額分為200至500元（約56至140港元），民眾使用期限至本月31日。

另丁怡銘上月誤指台北牛肉麵節冠軍麵店使用含瘦肉精牛肉，又被指用3.9萬元新台幣（約1.1萬港元）公款購買300碗麵補償，引起爭議。丁翌日請辭獲准，蘇貞昌事後道歉稱，已告誡丁深切檢討，不准再有下次。