香堂文化新村強拆風波擴大　大學教授絕食抗議

北京市昌平區崔村鎮香堂文化新村清拆風波持續擴大，警員日前連同挖掘機開入村展開清拆行動，有村民誓死反抗。據媒體報道，村內一名業主為中國政法大學法學院教授楊玉聖。他批評地方政府「知法犯法」，周一（14日）上午發起絕食抗議。

他早前向媒體憶述上周四（10日）目睹當局清拆香堂文化新村，指當局派了9輛大型挖掘機和灑水車，以及1,300多名手持防暴盾的保安和警員，限制居民出入。當局先拆除位於西北9區和10區的6、7幢住宅。據知，該些最先被拆除的建築物分為三類，包括沒有任何裝修的「毛坯房」、經調查後認定長期無人居住或不交物業費的房屋，以及事先與業主談好補償方案的房屋。

楊表示，他2016年在香堂文化新村4區買下了一幢二手的四合院房，用於居住和存放其收藏的近3萬冊書籍。他指，該區沒有產權的問題，其簽訂的購房合同亦蓋有村委會和崔村鎮政府的公章，他亦持有由昌平區國土局頒發的《集體土地建設用地使用證》，故應受法律保護。

惟楊續指，住所周日（13日）下午被停水停電，當局又在其屋外安裝監控設備，質疑是為了對他打擊和報復。他批評當局的行為直接影響他的正常生活及工作，重申鎮政府是「違法行政」，強調會繼續依法維權。

另有報道指，該村另一業主郭嶺梅，是已故著名詩人郭小川的女兒。她就該村的產權問題長期帶領村民反抗地方政府，更曾帶頭寫下遺書。報道指，她日前曾與其他村民前往法院表達訴求，同晚便遭公安帶走。