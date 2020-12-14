印度廠工人毀設備偷走數千部iPhone　台企損失43.7億盧比

總部位於台灣台北市的iPhone台灣代工廠「緯創資通」，其印度廠房日前遭工人打砸破壞，數千部第二代iPhone SE型號被偷，廠內設備亦被損壞，損失約43.7億元盧比（約4.61億港元）。有指廠方壓低工人薪酬及延遲發薪，緯創否認事件；美國蘋果公司已介入調查。

涉事工廠位於印度卡納塔克邦（Karnataka）班加羅爾市附近，大批工人上周六（12日）手持鐵棍，砸毀廠房的1樓辦公室、2樓部分生產線、閉路電視等設備，又推翻廠內停放的私家車。緯創周日（13日）表示，由於該廠僅生產第二代iPhone SE型號、物聯網產品和生物技術設備，加上緯創在印度尚有兩座廠房，事件暫不影響供貨。

卡納塔卡省勞工廳長赫巴（Shivaram Hebbar）周日指，經調查得悉，緯創在當地委託了6間勞務公司簽約，招聘約8,900名勞工在該園區工廠工作；而早在3個多月前，緯創、勞務公司和工人已因薪酬問題發生糾紛。

美國蘋果公司則稱，正在調查緯創工廠是否違反供應商準則，即按規定、按時向工人支付薪資與提供其他福利。據了解，緯創是蘋果主要的全球供應商之一，其在印度的3間工廠負責生產iPhone 7手機與第二代iPhone SE。

今年10月，蘋果公司要求台灣多間手機生產供應商，把最高30%的生產線撤出中國大陸，有指該措施是為順應台灣的蔡英文總統「新南向政策」而推出。而早於4月，印度政府亦推出了激勵計劃，推動當地電子製造業發展。