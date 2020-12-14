走私凍肉案呈增長趨勢　今年累計查獲逾1900噸

廣東廣州市南沙區人民檢察院周一（14日）披露，南沙區內跨境走私凍肉案件從去年起出現增長趨勢，不法分子從香港或公海以「螞蟻搬家」方式，走私凍肉至珠江口沿岸，再轉運至全國各省市，且已發展出航運、碼頭、物流、倉儲、分銷等走私全產業鏈。

南沙區副檢察長李東蓊指出，走私凍肉的種類主要有牛肉、豬腳、豬肚、鳳爪等，主要是從香港或公海通過快艇，以「螞蟻搬家」的形式走私到珠江口沿岸，再以冷凍車運往內地，最後運到各地的餐廳和街市。

南沙警方則指出，今年以來累計查獲各類走私凍肉共1,900多噸，涉案金額達6,270萬元人民幣（約7,530萬港元），成功拘捕152個走私疑犯。由於該些凍肉未經檢驗檢疫，且走私入境的運輸過程中，因冷藏條件不穩定，極易發生病菌污染和腐壞變質，存在較高的食品安全風險。

據了解，南沙警方在自今年7月15日起，啟動了打擊走私的專項行動。其中在今年10月30日，南沙警方與水上聯合執法部門在聯合巡查中，於龍穴北水域發現一艘可疑船隻，並船上逮捕3人。在押解嫌疑船隻返程途中，執法人員再次查獲另1艘船，拘捕2名疑犯，查獲走私凍肉約10噸。