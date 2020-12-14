新冠肺炎：香港疫情嚴峻　衞健委專家指防疫措施未到位

國家衞健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光，周日（13日）在北京受訪時表示，香港疫情形勢近日有些嚴峻，特區政府「外防輸入，內防擴散」的措施並沒有落實到位，令香港疫情出現反覆；另因為香港與深圳之間的人員往來比較頻繁，深圳短期內的疫情防控壓力亦會較大。

曾光指出，進入冬季以來，全國多地發生局部疫情反彈的情況，四川及黑龍江都出現了新增本土病例。他指出，雖然冬季氣溫愈低，病毒存活時間愈長，但民眾還是可以放心回家過年。即使農曆新年期間人群流動規模大，但在今年十一長假期間，內地也經歷過大規模人員流動，相等於一次壓力測試。事實證明，只要防控措施得當，風險是完全可控的。惟較大規模的室內聚集，也會增加疫情傳播風險，故新年期間的疫情防控風險肯定會增大。

他強調，雖然新年期間人員大流動，但只要人群中沒有感染者，就不會發生傳播範圍較廣的重大疫情。他提醒，民眾返鄉過年期間，要做好個人防護，返鄉後亦要避免去室內人多的密閉空間，減少走親訪友和人數較多的聚集。至於65歲以上且患有長期疾病的長者，他則不建議他們長途勞累奔波，應留在原地過年。