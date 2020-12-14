中國社科院發布經濟藍皮書　預測明年經濟增長約7.8%

中國社科院周一（14日）發布《經濟藍皮書：2021年中國經濟形勢分析與預測》，預測明年中國經濟增長約7.8%。該院工業經濟研究所副所長李雪松表示，上述預測是受今年經濟增長基數較低的影響，同時已考慮到宏觀調控的跨周期設計與調節，以及國內外的不確定性。

該藍皮書是該院科研局、工業經濟研究所、宏觀經濟研究中心，以及社會科學文獻出版社共同發布。藍皮書認為，目前內地新冠肺炎疫情防控已取得階段成效，但全球疫情未得到緩解，疫情未來發展仍存在較大的不確定性，對中國明年經濟恢復情況比較樂觀。

李雪松指出，當前學界對明年的經濟增長預測差別很大，特別是疫情發展態勢的超預期變化而存在調整的風險，故此有關預測只能作為參考，他建議當局明年要繼續實施積極的財政政策保持必要的財政支出規模，以支持擴大內需、調整經濟結構，促進高質量發展。

李雪松又作了四方面具體建議，包括建議財政赤字率按照3%左右安排，繼續發行專項債券，不再發行抗疫特別國債；顯著增加基礎研究的財政投入，緩解企業開展基礎研究起步難的問題；提高基本公共服務均等化的財政投入，支持擴大教育、文化、體育、養老、醫療等服務供給；以及完善地方政府專項債券相關領域的支出政策和機制設計，提高保障和改善民生水平。