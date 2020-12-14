駐普羅旺斯台北辦事處開幕　台外長：深化台法關係

台灣的外交部表示，台灣「駐法國普羅旺斯台北辦事處」，周一（14日）舉辦開幕儀式。台外交部長吳釗燮指出，法國是台灣重要經貿夥伴，辦事處正式運作後，象徵台法關係及交流將更上一層樓。據了解，這是繼巴黎後，台灣在法國設立的第二個辦事處。

台灣駐普羅旺斯台北辦事處周一揭牌，儀式由台灣駐法國代表吳志中及駐普羅旺斯辦事處處長辛繼志共同主持。法國參議院外交暨國防委員會參議員維里尼（André Vallini）、普羅旺斯市市長瑪席妮（Maryse Joissins Masini）及副市長海娜爾（Karima Zerkani-Raynal）等法國政要，以預錄影片或致函方式祝賀。

吳釗燮周一也透過預錄影片祝賀，並表示看好台法在航空、生物醫學及科技等領域的合作前景。他認為雙方在因應全球供應鏈重組，尤其是半導體、智慧醫療、再生能源和循環經濟等方面將進行更多合作。辦事處運作後，亦可為旅法台人及僑胞提供即時服務，進一步強化台法雙邊經貿、文化及觀光交流。

台外交部指，從2016年到2019年，台灣民眾赴法國的人數增幅高達六成，法國民眾赴台人數也上升近三成。由於兩地交流顯著增加，當局相信「駐普羅旺斯辦事處」運作後，將持續深化台法的友誼與合作。