司機為將病嬰送院連闖3紅燈　家屬拒作證險累其受罰

廣東東莞一名艾姓網約車司機，近日為了將一名發病嬰兒緊急送院，連闖3個紅燈，被交警處罰。家長事後拒絕作證，更表示，「你闖紅燈跟我沒關係，誰叫你的你去找誰」。艾男無法消除違章紀錄，無奈表示「難道我錯了？做了好事反被罰。」事件曝光後，引起輿論關注，公安部新聞中心周一（14日）回應指，目前警方已撤銷艾男的處罰。

艾男周一透露，他上周二（8日）接到訂單，有3名乘客帶一名不到半歲的嬰兒上車，嬰兒突然口吐白沫、昏迷等，需緊急送院搶救。艾男按照乘客要求，更改目的地，將他們送到最近的醫院治療。惟路上交通擠塞，艾男最終連闖紅燈，花約7分鐘把他們送到醫院門口。

艾男事後向交警上報情況，對方要求他找到醫院和家屬證明，才能撤銷違章紀錄。交警曾表示，艾男的上述行為將被扣18分，罰款600元人民幣（約721港元），並需重新考駕駛證，暫時無法再做網約車司機。

至周一，當時車內的閉路電視畫面曝光，顯示車上共有3名家長和1名嬰兒，而後座乘客一直喊「快點快點」，催促司機闖燈。但艾男仍表示，不後悔將他們送醫。